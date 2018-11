2.5 5 0

Leonard Nolens’ zoon David publiceert een prozalitanie met knipogen naar ‘Music-Hall’ van Paul van Ostaijen. Nadat sekscinema Royale is gesloten, valt de stadsmassa uiteen in duizenden kamertjes. Elk individu volgt zijn doodlopende weg, maar op het Koningin Astridplein bakt men brood om het sociale weefsel te herstellen. Af en toe dwarrelt er in deze parabel een intrigerend inzicht neer, maar doordat Nolens gebeurtenissen en taalbewegingen vrijblijvend opstapelt, verdrinkt elk opgeroepen gevoel in slapheid.