In een fictieve staat in de zuidelijke VS van de jaren 50 trekken alle zwarten op een dag onverwacht weg. Wat het vergeten debuut (1962) van de Afro-Amerikaanse schrijver William Kelley exceptioneel maakt, is dat het enigma van die massale exodus wordt bekeken door de ogen van de blanke inwoners, die ontredderd achterblijven. ‘De verloren reus van de Amerikaanse literatuur’ (aldus The New Yorker) houdt ons met even mythisch als fris proza een subtiel satirische spiegel over ras, trots en vrijheid voor.