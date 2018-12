Vóór Donald Trump was Richard Nixon de meest karikaturale figuur die ooit het Witte Huis heeft bewoond.

3.0 5 0

Toch kiest Auke Hulst, de schrijver die vorig jaar een anti-Trumpbundel cureerde, niet voor de makkelijke satirische weg in zijn portret van de 37ste president van de VS. Hulst probeert hem te begrijpen door met stijl in ’s mans hoofd te kruipen. Alleen vindt hij daar niet altijd de juiste stem. De drie scènes die de Nederlandse auteur beschrijft, weten wel te boeien, maar toch vooral door hun plaats op de bekende politieke tijdlijn.