2.5 5 0

Fans van die literair verantwoorde tearjerker zullen hun hartje ophalen aan ‘De bruggenbouwer’: de saga over vijf broers die in het reine proberen te komen met de dood van hun moeder, knettert zo gezellig als een winters haardvuur. Maar het is oppassen voor verbrande vingers, met een verteller die aldoor tussenbeide komt en niet vies is van pompeuze metaforen. Na bijna 600 pagina’s lonkt niet de verlossing, maar de indigestie.