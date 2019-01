Chloe Benjamin - De onsterfelijken

4.0 5 0

Wanneer twee broertjes en twee zusjes afzonderlijk hun sterfdatum vernemen bij een bezoek aan een rondreizende waarzegster, volgen we hoe elk gezinslid op hoogst uiteenlopende wijze omgaat met die wankele waarheid. De originele familiesaga plaatst onze aangeboren drang naar zekerheid tegenover de vrijheid van onwetendheid. Is ons lot onafwendbaar of kneedbaar? Debutant Benjamin houdt de lezer dankzij bruisend proza dicht op de huid van haar welbedachte karakters en bewijst dat verre van alle verhalen verteld zijn.