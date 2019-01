Jennifer Clement - Wapenliefde

4.0 5 0

In ‘Wapenliefde’ ontmoeten we een meisje dat in een auto aan de rand van een Amerikaans trailerpark woont. De onvoorwaardelijke liefde van haar moeder, die foute mannen aantrekt alsof het muggen met bloedarmoede zijn, doet haar bijna vergeten hoe uitzichtloos haar leven is. Bijna, want hun innige band moet de duimen leggen voor die andere liaison tussen de Amerikanen en hun wapens. Clement schetst de lelijke onderbuik van Amerika nu eens uitgebeend en direct, dan weer poëtisch en zacht. Een tegenstrijdig en fascinerend boek.