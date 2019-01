Gaea Schoeters - Zonder titel #1

3.0 5 0

Naast schrijver en journalist is Gaea Schoeters ook scenarist, en dus perfect geplaatst voor rake observaties over salonfähig theater. Dat doet ze via de beeldende gedachten van een door Caravaggio gefascineerde theatermaker die radicale beslissingen neemt na het nieuws over zijn nakende dood. Maar veel gebeurt er niet. De spanningsboog verslapt in het middendeel, waarin twee roadtrips verdwalen in de herhalingen. Toch blijft ‘Zonder titel #1’ een intrigerend onderzoek naar de chronologie en oorzakelijkheid van onze beslissingen.