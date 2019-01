Sylvain Tesson - Een zomer met Homeros

2.0 5 0

De Franse schrijver en wereldreiziger Sylvain Tesson wil ons met zijn gebundelde transcripties van een radioprogramma doen geloven dat de Griekse dichter Homeros de hele geschiedenis al in zijn ‘Ilias’ en ‘Odyssee’ heeft voorspeld. In plaats van dat wel erg westerse idee te toetsen, smeert de avonturier dikke lagen literaire boter over de lastige veronderstelling dat Homeros alle mogelijkheden van de mens al enkele eeuwen vóór Christus heeft vastgespijkerd. De taal sprankelt, maar Tesson had beter in straffere argumenten geïnvesteerd.