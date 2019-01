1.5 5 0

‘Terzake’-anker en correspondente voor Brazilië Annelies Beck schreef een lappendeken van een roman over de machtshonger in São Paulo en de naïviteit van een gewetensbezwaarde Vlaamse emigré. Beck pingpongt tussen een vleesfabrikant in de 19de en een ‘duizendpoot en ondernemer’ in de 21ste eeuw, die allebei even corrupt zijn. Maar hoeveel drama’s ook de revue passeren, ‘Toekomstkoorts’ leest als een rist conflictloze scènes waarin originaliteit plaatsmaakt voor pseudowijsgerig, soms sentimenteel gebabbel.