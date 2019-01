In ‘Opperduitsland’ legt de Oostenrijker Alexander Schimmelbusch op geniale wijze de ‘postideologische leegte’ bloot die Duitsland en de rest van het Avondland vandaag kleurt.

Zijn hoofdpersonage, een superrijke investeringsbankier, pleit voor een revolutionaire herverdeling van de financiële middelen, zodat Duitsland weer een economische supermacht kan worden. De sardonische manier waarop Schimmelbusch het neoliberalisme in zijn hemd zet, is even hilarisch als ontzagwekkend.