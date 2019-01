In de week dat ze door een slechte investering hun huis verliezen, krijgt Raynor Winns man Moth een fatale diagnose.

3.5 5 0

Met al hun bezittingen op de rug en zonder geld op zak beginnen de vijftigers aan de South West Coastal Path, Engelands langste wandelroute. Het verslag van de reis heeft het ritme van een wandeling: soms aarzelend, soms met fikse tred, maar altijd meeslepend. Winns relaas confronteert je met de vooroordelen over daklozen en de uitdagingen van het leven, maar is vooral een ode aan de natuur en de veerkracht in de mens.