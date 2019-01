4.0 5 0

In haar derde roman, uit 1946, vat de te vroeg gestorven Amerikaanse perfect de bittere melancholie van een tienermeisje dat te veel van de wereld begrijpt om de zomer zorgeloos door te komen, maar te weinig om haar existentiële gevoelens te kunnen plaatsen. De auteur van ‘Het hart is een eenzame jager’ bewijst hier andermaal dat haar literatuur even broeierig is als het Amerikaanse Zuiden dat ze erin portretteert.