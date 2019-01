2.5 5 0

In een coming-of-ageverhaal over zelfkennis, moederschap en kwetsbaarheid bewerkt Madeline Miller het verhaal van Circe, de nimf en heks in ballingschap die tegen de schenen van het patriarchale godenrijk trapte. Wat leest als een feministische herschrijving van de Grote Thema’s van de Griekse mythologie, is uiteindelijk net niet vernieuwend genoeg om te beklijven. Al ontdekken we wel waarom Odysseus’ mannen in varkens werden veranderd.