Als Marc Reugebrinks pre-apocalyptische nieuwe roman zich in een dorpje in Texas had afgespeeld, hadden we het wellicht een western genoemd. Nu speelt zijn 19de-eeuwse verhaal over een plaatselijke baron op zoek naar drinkbaar water zich af in een Nederlands gehucht en valt het eerder als een grimmig sprookje te beschrijven. Over welke tijd de Gouden Uil-winnaar precies orakelt in soms heerlijk lange volzinnen, wordt nooit helemaal duidelijk, maar af en toe lijkt het over de huidige te gaan: ‘Alles was verloren, maar alles ging door.’