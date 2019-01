David Garnett - Een man in de dierentuin

3.0 5 0

Een man biedt zichzelf als exemplaar van de menselijke soort aan bij de Londense zoo. Een ietwat overtrokken reactie op een ruzie met zijn liefje waarbij ze hem ‘baviaan’ en ‘missing link’ noemde. Het relaas van het gekooide leven tussen de andere apen wordt afgewisseld met het wedervaren van de onthutste vrouw, die hem nu en dan komt bezoeken. De recent herontdekte Britse schrijver David Garnett leverde met ‘Een man in de dierentuin’ (1924) een schalkse fabel af, helaas niet even gebald als zijn fabuleuze voorganger ‘Vrouw of vos’.