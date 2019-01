2.5 5 0

Voor ‘Nieuw licht’, de pamflet-reeks die eeuwige vragen afstoft, vroegen de samenstellers veelschrijver Arnon Grunberg in de geest van filosoof Carl Schmitt of de mens zonder vijand kan. Grunbergs antwoord werpt interessante gedachte-experimenten op, maar leest meer als een samenraapsel van redeneringen dan als een doorwrocht werk. Om de gezellige cafépraat te overstijgen, had dit kleinood meer tijd en pagina’s kunnen gebruiken. Politieke vragen verdienen vandaag diepgravender onderzoek.