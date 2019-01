3.5 5 0

Nico Walker schreef deze autobiografische roman in de cel, waar hij vastzit voor de bankovervallen waar hij zijn heroïneverslaving mee financierde na een tour of duty in Irak. Dankzij Walkers unieke stem, rake ironie en meedogenloze zin voor detail verdient ‘Cherry’ een plek tussen de sterke werken over oorlogstrauma’s. Wars van zelfmedelijden of politieke correctheid knoopt de verslaafde veteraan anekdotes aan elkaar over zinloosheid, angst, drugs, seks, dood en depressie. Absurd en hyperrealistisch tegelijkertijd.