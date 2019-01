3.5 5 0

Saskia de Coster is openhartiger dan ooit in deze sleutelroman over ene Saskia die een kind heeft met Juli en een affaire met een andere vrouw. De Coster is misschien niet de uitbundigste stiliste van het land, maar wellicht de enige schrijver in ‘het traditionele Vlaanderen van boerenkermissen en vis op vrijdag’ die zo lyrisch over gevoelens schrijft zonder pathetisch te worden. Haar zoektocht naar de betekenis van haar eigen ouderschap is bezwangerd met alledaagse vragen over niet-alledaagse situaties en laat je achter met een onontwarbare knoop in de maag.