Nicci Gerrard - Woorden schieten tekort

Nicci Gerrard kennen we vooral als de helft van Nicci French, het schrijverskoppel achter de psychologische thrillers, maar ze is ook een gelauwerde journaliste. Haar recentste non-fictiewerk begint als een persoonlijk portret over de dementie van haar vader, en gaat verder als een (kunst)historische en politieke uitdieping van de ziekte als biologisch fenomeen en filosofisch concept. Jammer genoeg ontbreekt het haar aan eigenzinnige radicaliteit en stapelt ze met bombastische metaforen anekdote op anekdote en slappe redenering op slappe redenering.