In de nieuwste worp van Elvis Peeters zinkt een jonge fotografe steeds verder weg in de Ommelanden, een barre uithoek van het Europa van morgen. Als allegorie, over het spanningsveld tussen groep en individu en tussen technologie en natuur, zet deze roman een hoge borst op. Maar bij het schakelen tussen de verschillende hoofdstukken blijft de versnellingspook te vaak haperen: er is te weinig bindmiddel, er zijn te veel nietszeggende details. Het resultaat is een troebel soepje.