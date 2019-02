Simon Strauss - Zeven nachten

3.0 5 0

Een jongeman begaat doelbewust zeven zonden in zeven nachten. Dit dunne boekje surft op de golven van een ultraromantische revival in de Duitse literatuur: in cyberpunkachtige werelden strijden jonge schrijvers tégen logisch denken en vóór extreme hartstocht. Honderd pagina’s aan virtuoze, vloeiende en eigenzinnige schrijverij, die hier en daar evenwel naar jeugdig fascisme ruikt – enig beschavingspessimisme loert steevast om de hoek. Hoe dan ook: Dries Van Langenhove kan er nog een puntje aan zuigen.