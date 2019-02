Kristine Bilkau - Een liefde, in gedachten

4.0 5 0

Het jaar is nog maar net begonnen en meteen valt ons hier al een pracht van een liefdesroman in de schoot. In ‘Een liefde, in gedachten’ doet de Duitse journaliste Kristine Bilkau héél mooie dingen met de tere liefdesrelatie tussen een vrouw die in een knellend tijdsvak vrij wil zijn, en een man die stiekem bang is van zoveel vrijheid. Net als in haar debuut ‘De gelukkigen’ weet Bilkau een gevoelige snaar te raken zonder in plat sentiment te vervallen. Denk: Jane Gardam en Alice Munro. Er zijn ergere vergelijkingen.