Tommy Orange - Er is geen daar daar

De langverwachte vertaling van een Amerikaans blitzdebuut over twaalf inheemse Amerikanen die naar een grote powwow gaan. De personages voeren ieder hun eigen strijd: een gapende generatiekloof, de drankduivel, de voortrazende digitalisering of het tragische uitsterven van de vaderlandse natuur en cultuur. Orange vlecht een schatkist aan volkslegendes tot een prachtige mozaïekvertelling over tradities als de lijm van een gemeenschap. Een poëtische wervelwind waarin alles erop wijst dat we nog veel van Orange zullen horen. En graag ook! (jme)