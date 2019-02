2.5 5 0

Tegen wil en dank werd Roupenian een polariserende stem in het #metoo-debat toen in 2017 haar kortverhaal ‘Kattenmens’ viraal ging. Het herkenbare relaas over een meisje dat uit beleefdheid seks heeft met een oudere man, resoneerde enorm bij sommigen en werd door anderen veroordeeld wegens fat shaming en navelstaarderij. Het leverde Roupenian wel een miljoenendeal op voor een eerste boek. Die collectie bizarre horrorverhalen verlegt geen grenzen en is de hype enkel waard in ‘Een fatsoenlijke vent’ en ‘Het luciferdoosjessyndroom’.