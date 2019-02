3.5 5 0

Loop er echter niet te snel van weg, want ook in dit existentiële stukje kolderieke nonsens over een amateurtoneelgezelschap dat op zoek is naar een acteur die kan drummen, wordt er als vanouds achterwaarts in de poes genaaid. Of het nu door die jonge vriendin, de stijlvaste pen of zijn immer wapperende manen komt, Brusselmans is en blijft de Mooie Jonge Oppergod van de Vlaamse Letteren.