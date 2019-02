4.0 5 0

Dit verhalenweb uit 2008 leest als een autofictionele roman, geschreven op liters testosteron. Halfon voert zichzelf op als een professor in de letterkunde en brandt elke vorm van zweverigheid uit zijn personage. ‘De Poolse bokser’ is een voortdenderend onderzoek naar hoe het bottelen van woede en het zich blindstaren op de eigen projecten (of het gebrek daaraan) het sociale schouwspel in je omgeving doet verbleken.