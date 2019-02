Hernan Diaz - In de verte

4.0 5 0

Een jonge Zweedse immigrant raakt onderweg naar de VS zijn broer kwijt. Wat volgt, is een klassieke debuutroman én Pulitzer-finalist die nergens buiten de lijntjes kleurt, maar wel deksels goed in elkaar zit. Diaz schildert een gevoelig verhaal over de eenzaamheid van een immigrant die alles heeft verloren tegen de achtergrond van de 19de-eeuwse migratiestromen naar Amerika. Actueel in tijden van Mexicaanse grensmuren, maar voor revolutionaire schrijverij hoeft u hier niet aan te kloppen.