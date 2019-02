2.5 5 0

Basje Boer weeft in haar tweede roman een breed tapijt van schrijvers die praten over het schrijven, en van personages die verwijzen naar zichzelf. ‘Nulversie’ – alsof de roman niet geschreven is – registreert vijf scenaristen die in een hotel een masterclass volgen en steeds meer over elkaar beginnen te schrijven. Jammer genoeg puft de tekst zichzelf langzaam vooruit, boort haar kritiek op de heersende sjablonen geen nieuwe literaire patronen aan en slaagt Boer er niet in om de gemeenplaatsen over scenario, film en literatuur te overstijgen.