Yves Petry - De geesten

‘Nog niet zo lang geleden was ik een heel welmenende jongen’: de nieuwe Petry doet aanvankelijk zijn best om de lezer te prikkelen. Maar de existentiële crisis van het hoofdpersonage, een Dokter zonder Kleur die in een Afrikaans vluchtelingenkamp levens wil redden maar wie gaandeweg al zijn illusies worden ontnomen, beklijft minder dan verhoopt. Stilistisch gezien behoort Petry nog steeds tot de absolute top, maar de plot en de ellenlange beschouwingen van zijn hoogsteigen ‘Heart of Darkness’ vallen al bij al nogal licht uit.