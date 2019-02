3.0 5 0

Allereerst wil ik zegge sorrie as ik woorde furkeert spel. In mensentaal die hij onder een raam via voorleesverhaaltjes opving, vertelt de eigenwijze Vos 8 hoe de bouw van een winkelcentrum het bos bedreigt. Veertien jaar vóór zijn Booker-prijs winnende ‘Lincoln in de bardo’ bracht George Saunders dit geïllustreerde fabeltje al eens uit. Ondanks leuke woordspelingen en de sympathieke boodschap – mensen zijn talentrijk, maar niet aardig – blijkt Saunders geen Aesopus of Tellegen. En 53 paaginaas furkeerde spel ling is werreke.