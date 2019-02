4.0 5 0

Een boek dat is opgedragen aan iedereen die ooit iets heeft ver-kloot, daar kunnen we alleen maar fan van zijn! Tom Phillips overschouwt de grootste blunders in de geschiedenis, van het verlaten van de Afrikaanse bomen door de eerste mensapen tot de meest facepalm-waardige ongelukken met moderne technologie, en de meest idiote beslissingen van overmoedige ontdekkingsreizigers en klungelige NASA-medewerkers. Heerlijk rebels, bruisend van de humor, en verteld met veel schwung.