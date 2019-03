Mariah Mansvelt Beck e.a. - V – Van vulva tot vagina

3.0 5 0

Hoog tijd dat de vulva een stem krijgt! De bezielster van het biologische tamponmerk Yoni pleit via essays van experts voor een open communicatie over menstruatie, menopauze en bevallingen. Aan de hand van kunst, geschiedenis en wetenschap willen de moderne feministes alle schaamte over vrouwelijke lichamelijkheid tot het verleden doen behoren. ‘V’ is te beknopt als naslagwerk, maar wel de perfecte basis voor iedereen die vrouwen beter wil begrijpen, niet in het minst de vrouwen zelf. Geen kutboek, dit.