In zijn zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en multinationals vist Oliver Bullough via interviews uit hoe kleptocraten hun land plunderen en vervolgens de buit via schermvennootschappen witwassen. Na alle Leaks en Papers weet iedereen dat de rijken geen belastingen betalen, maar de Britse journalist gaat nog een stap verder door aan de hand van wraakroepende voorbeelden te onthullen hoe ze diplomatieke onschendbaarheid kopen, media tot zelfcensuur dwingen en klokkenluiders laten vermoorden.