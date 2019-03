Monica Sabolo - Summer

2.0 5 0

Een hart dat opzwelt ‘als een prop papier’? De Franse journaliste en romancière Monica Sabolo wil met haar roman over de mysterieuze verdwijning van een rijkeluisdochter graag de zinnelijke sfeer van ‘The Virgin Suicides’ of ‘Picnic at Hanging Rock’ oproepen, maar ze verslikt zich al te vaak in haar te gezochte metaforen. Wat een melancholische studie over de effecten van het onopgehelderde verlies van een geliefde had kunnen worden, eindigt als de pompeuze jeremiade van een achterblijver. Ons lezershart kromp als een prop papier ineen.