Een auteur kruipt uit een modderige kuil, wordt door haar personages opgepoetst en in de woonkamer gezet om er melancholisch op los te tetteren. ‘Deserteren’ lezen voelt aan als de verplichte koffie op zondag. Iedereen zucht. En vaak Annelies Verbeke zelf. Ze plaatst Elaine, de psychologe die hoogsensitiviteit ontdekte, naast grootheden als Goethe en Mann, maar vindt de focus niet en verzandt meer dan eens in kinderlijke metafictie, grapdwang en gebakken lucht. Wat overblijft is de pijnlijke vraag: waar gaat deze tekst eigenlijk heen?