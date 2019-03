Stephen King - Verlichting

3.0 5 0

Scott Carey verliest elke dag gewicht maar blijft er toch gewoon uitzien als de iets te zwaarlijvige Amerikaan die hij is. Stephen King werkt een eenvoudig maar eigenaardig idee uit tot een charmante en ontroerende novelle over vooroordelen in het kleinsteedse Amerika dat hij inmiddels al zo’n halve eeuw verkent. ‘Verlichting’ doet niet aan stilistische acrobatiek, maar ook niet aan literaire pretentie. Dit is gedegen vertelkunst van een auteur die zijn vak verstaat, zijn land kent en zijn pen gebruikt voor de verdediging van verdraagzaamheid.