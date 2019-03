Wessel te Gussinklo - De hoogstapelaar

5.0 5 0

De derde episode van een tetralogie (ruim dertig jaar in de maak!) die in waanzinnig, neurotisch detail beschrijft hoe de 17-jarige Ewout zijn identiteit in vorm kneedt. Het resultaat is een adembenemend maar veeleisend spektakelstuk, een gut punch, een paradijsvogel met zwarte veren: sierlijk, overvloedig, maar eeuwig mistroostig. Boeken als deze zijn een bedreigde diersoort. Ons literaire landschap kampt soms met een gebrek aan durf, maar aan Te Gussinklo ligt het alvast niet – zo’n vreemde eend in de bijt moeten we koesteren.