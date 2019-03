Jelle Haemers e.a. - Wijvenwereld

4.0 5 0

Time’s up voor hertogen en koningen in geschiedenisboeken. Na een diepgaande verkenning van onontgonnen archieven, verbannen enkele nobele Leuvense historici het clichébeeld van de volgzame middeleeuwse huisvrouw voorgoed naar het verleden. ‘Wijvenwereld’ is een grote mozaïek van korte verhalen die een kleurrijk beeld scheppen van actieve en sterke vrouwen in een weliswaar uiterst genderongelijk middeleeuws Brabant. Als een Bruegelschilderij bruist het van de herkenbare taferelen mét gewone vrouwen als protagonisten.