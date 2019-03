Max Porter - Lanny

4.0 5 0

Wat te doen na een debuut dat door iedereen de hemel werd in geprezen? Max Porter heeft een antwoord klaar dat weinig tegenspraak duldt. ‘Lanny’, de opvolger van ‘Verdriet is het ding met veren’, is zo mogelijk nog beter dan zijn voorganger. Wie van een rustige bladspiegel houdt, is eens te meer aan het verkeerde adres bij Porter: zijn wonderlijke verhaal, over een verdwenen jongetje in een slaperig Brits dorp, danst bijna letterlijk van het blad in die onnavolgbare, poëtische stijl van ’m. Twee romans ver, en nu al incontournable: wie doet het Porter na?