4.0 5 0

Anna Burns’ ‘Melkboer’ is in de verte te vergelijken met ‘De geruchten’ van Hugo Claus, maar dan zonder eigennamen en met een haastiger ademhaling. Burns roept werelden op als roddels, over eerste liefdes, verzamelwoede, meisjesverwachtingen, schaatskampioenen en de beruchte relatie met de melkboer. Op zich behoorlijk banale randverhaaltjes, maar ze vinden telkens hun literaire slagkracht in de mentale (on)weerbaarheid van de jonge, vrouwelijke vertelstem. ‘Melkboer’ getuigt van bakken stilistische durf en slaagt met glans in zijn opzet.