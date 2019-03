David Szalay - Turbulentie

3.0 5 0

In twaalf als vliegtuigreizen betitelde hoofdstukjes tracht David Szalay in vorm en inhoud de tumultueuze interconnecties van moderne levens te vatten. De wereldomspannende verhalenestafette over ziekte, ontrouw en andere hordes is geschreven in dezelfde moeiteloze en inzichtelijke stijl als de voorganger ‘Wat een man is’, maar mist de subtiliteit en opwinding van dat Booker Prize-genomineerde werk. Het raampje waardoor je naar elk personage loert, gaat telkens te snel weer dicht, waardoor je te weinig, tja, turbulentie voelt.