Manon Uphoff - Vallen is als vliegen

4.0 5 0

Een schrijfster verliest haar oudere zus en graaft als een bezetene in haar eigen verleden. Zo peutert ze ongeneeslijke wonden open, legt ze onverwerkte trauma’s bloot en tekent ze een familie die slechts met spuug en paktouw aan elkaar hangt. Een kloppend hart van een boek boordevol pijn, wanhoop en 21ste-eeuwse hekserij. Uphoff windt er geen doekjes om: de mens is een dier dat eeuwig zijn wonden likt. In haar diepgevoelige, haast alchemistische stijl klinken echo’s van Margaret Atwood, Maggie Nelson en Sylvia Plath.