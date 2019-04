Helena Janeczek - Het meisje met de Leica

3.0 5 0

In deze met de Premio Strega bekroonde biografische roman over de eerste oorlogsfotografe, die het leven heeft gelaten aan het front van de Spaanse burgeroorlog, hakt Helena Janeczek tijd en ruimte in mootjes om het leven en het karakter van Gerda Taro te reconstrueren via kennissen en randfiguren. Die vertelkeuze versterkt de mythe van deze door de geschiedenis onderbelichte vrouw, maar het verloop van het verhaal en de zich voortslepende stijl dreigen de tekst te veranderen in een gebreide sjaal met onnodig veel lussen.