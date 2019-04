3.5 5 0

Een fijne middelvinger naar Trump: dé nieuwe Great American Novel werd volgens critici geschreven door een jonge Mexicaanse vrouw. Aan de andere kant van de oceaan is Valeria Luiselli al een tijd aan een steile opmars bezig, bij ons moet ‘Archief van verloren kinderen’ de doorbraak forceren. Haar weids opgevatte, meanderende aanklacht tegen het onmenselijke immigratiebeleid van de VS is geen instantklassieker, maar haar unieke beschouwingen over een gezin dat langzaam maar zeker uit elkaar valt, doen wel vermoeden dat die er nog aan zit te komen.