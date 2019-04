Andrew Roberts - Churchill

3.0 5 0

Andrew Roberts springt uit het legioen Winston Churchill-biografen door de kritiek op de voormalige Britse premier niet buiten de bunker van zijn reputatie als oorlogsheld te houden, maar ze met open vizier tegemoet te treden. De historicus verdedigt Churchill, maar is niet te beroerd om op leugens in zijn autobiografieën te wijzen. Het belangrijkste minpunt is dat door de strikt chronologische vertelling verschillende thema’s verknipt aan bod komen, waardoor de biografie soms lijkt op een telex die losstaande anekdotes uitspuwt.