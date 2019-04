3.5 5 0

Deze vergeten Franse klassieker uit 1926 volgt een groep arme herders die in opdracht van de dorpsgemeente een braakliggend terrein op een alpenweide bezetten. Wanneer een ‘ziekte’ de koeien treft en het onheil steeds om de hoek loert, overheerst de paranoia. Vanuit hedendaags standpunt lijkt het een knipoog naar de klimaatverandering. Ramuz bouwt het verhaal slim op, is karig met beeldspraak en schrijft wat hij bedoelt, maar tegelijk lijkt de angst van zijn personages soms aan tastbaarheid in te boeten.