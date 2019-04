3.5 5 0

‘In heel de geschiedenis van de wereld heeft niemand zoals ik ooit een roman geschreven.’ Collins geeft in haar heerlijk donkere debuut een stem aan Frannie, een mulat die met haar slavenmeester mee van het zwoele Jamaica naar het grijze Londen verhuist, en daar later terechtstaat voor een dubbele moord. De vraag ‘Deed ze het of deed ze het niet?’ is slechts een terzijde, want Collins heeft andere katjes te geselen. Hoge ogen gooien, bijvoorbeeld, met een stijl en insteek die aan Margaret Atwood doen denken.