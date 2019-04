Sorj Chalandon - Het beroep van mijn vader

4.0 5 0

Succesauteur Sorj Chalandon gaat op zoek naar wat zijn vader nu écht deed voor de kost. Via verschillende vaderbeelden die elkaar evenzeer versterken als afstoten, schetst de Fransman een intrigerend portret van de belangrijkste dode man uit zijn leven. Het is een vader die de broeksriem hanteert, predikt, medicijnen voorschrijft en zich verzet. Met krachtige, korte zinnen als ‘En de dag dat De Gaulle sterft, koop ik voor jou een fiets’, eist Chalandon zijn plaats op in de Franse literaire traditie.