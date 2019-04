Trent Dalton - Jongen verslindt heelal

2.0 5 0

Het krankzinnige avontuur van een 12-jarige die met zijn immer zwijgende broertje opgroeit tussen drugscriminelen bevat blijkbaar de juiste ingrediënten om voor een enorme hype down under te zorgen. In dit op eigen leven gebaseerde debuut etaleert Trent Dalton zijn schrijftalent te vaak als charmeoffensief waarbij alles vooral episch moet klinken. De roman smeekt vergeefs om humor en geloofwaardigheid. Het scala aan personages en het langdradige bochtenwerk zetten je op een rollercoaster waar je halfweg af wilt.