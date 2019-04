Rebekka de Wit - Afhankelijkheidsverklaring

3.0 5 0

In haar eerste essaybundel grijpt theatermaakster Rebekka de Wit enkele scènes uit haar jonge leven aan om existentiële vragen over autonomie, sociale verwachtingen en individualisme op te werpen. Die vragen, zoals ‘Is afhankelijkheid echt zo slecht?’, blijven nog een tijdje aangenaam rondstuiteren in de hersenpan van de lezer. Hier en daar hamert De Wit te lang op hetzelfde aambeeld, maar onder haar pretentieloze, verfrissende stijl gaat de vurige drang schuil om te begrijpen ‘hoe de dingen echt werken’. En dat werkt aanstekelijk.